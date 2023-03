Mille alberi per il clima

Mille alberi, una barriera verde contro l'inquinamento acustico per mitigare le emissioni di CO2 e incrementare la biodiversità ambientale. Si è concluso l’intervento di forestazione realizzato in un’area di 10 mila mq a Pesaro. L'intervento di forestazione è stato realizzato in un'area poco utilizzata alla periferia della città, a ridosso del centro socioculturale Caprilino, luogo di aggregazione che organizza attività per giovani e anziani, e in prossimità di un quartiere residenziale.



Il progetto, sostenuto da Estra che ha portato alla messa a dimora di 1000 piante, rientra in Mosaico Verde, la campagna nazionale di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela di boschi ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente.



Particolare attenzione è stata posta nella scelta delle specie arboree e arbustive messe a dimora tra le quali bagolaro, il sorbo domestico, il frassino e l’acero campestre che andranno ad incrementare il patrimonio di biodiversità del territorio.

Nel servizio l'intervista a Rosalia Cipolletta, Presidente di Legambiente Pesaro