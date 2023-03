Virna Lisi, l'anconetana che rinunciò a Hollywood per amore della sua famiglia

Presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, l'anno scorso, eccolo finalmente proiettato al ridotto del Teatro delle Muse: il docufilm dedicato a Virna Lisi riassume in 80 minuti 60 anni di carriera di una delle attrici più amate della storia del cinema italiano e non solo.

Ci sono gli anni americani al centro del film: un passaggio e insieme un punto di svolta, capitato a ridosso della morte di Marilyn Monroe, quando lo star system cercava un'erede biondo platino per l'artista più famosa di Hollywood.

La corte di Frank Sinatra, un ricchissimo contratto con la Paramount, il ruolo di Barbarella, che poi andrà a Jane Fonda: a tutto questo ha rinunciato Virna Lisi - non solo per essere fedele alla sua idea di cinema, ma soprattutto per colmare la distanza dall'Italia e dalla sua famiglia.