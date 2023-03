Iran, il coraggio dei giovani nel racconto di un'attivista

Dare voce alla rivoluzione dei giovani iraniani, ritraendo con i gesti i diritti a loro negati. L'attivista Vajiheh Hajihosseini ha incontrato un gruppo di diplomandi fermani, che ha realizzato una video performance, ispirata dall'uccisione di Nika Shakarami e da quanti sono morti per manifestare in nome di "Donna, Vita, Libertà". Il video è stato realizzato a scuola durante un laboratorio di cinematografia e recitazione ed è stato premiato a gennaio come miglior corto sperimentale al Roma International Movie Awards 2023. Vajiheh Hajihosseini ha ringraziato i ragazzi per la loro sensibilità e ha spiegato il contesto sociale ed economico che ha portato alle proteste. Una rivoluzione che non ha il velo o la religione come motore, ma la richiesta di libertà e rispetto per l'essere umano. Una rivolta che è nata dal coraggio dei giovani per raggiungere il diritto all'autodeterminazione.