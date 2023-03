Edilizia, l'Ordine degli ingegneri: "Serve un piano per mettere in sicurezza i territori"

Un patrimonio immobiliare vecchio, spesso fragile e inefficiente. In Italia, e le Marche non fanno differenza, 85 edifici su 100 sono stati costruiti prima del 1990. Passato remoto per la sicurezza contro i terremoti.

Serve, dice il Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Ancona, un piano che tenga insieme efficientamento energetico e antisismica.

Il problema, sostengono gli ingegneri, sono gli investimenti sul medio periodo: non servono scadenze ravvicinate e rinnovi a breve termine, per evitare intasamenti come successo con il Superbonus ora modificato dal governo.

C'è poi, dice il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona, una questione sociale legata ai bonus edilizi per ammodernare case e palazzi: se i rimborsi fiscali sono solo a carico del singolo, senza quindi cessione, il rischio è che le ristrutturazioni siano solo per chi se lo può permettere.