Pd: prima assemblea dopo le primarie

Apertura, rinnovamento, unità. Sono le parole ripetute dalla neo segretaria del Partito Democratico marchigiano Chantal Bomprezzi, ufficialmente proclamata a inizio assemblea dopo la vittoria alle primarie del 26 febbraio contro Michela Bellomaria.

Prima di lei, e da lei chiamati, parlano un rappresentante della Fiom, la segretaria dei giovani democratici, un'insegnante del cratere sismico, il vice presidente del comitato alluvionati del 15 settembre. "Dobbiamo aprirci alla società" dice la segretaria.

Restano tutte sul tavolo però se divisioni all'interno dei Dem dopo le primarie finite 53 a 47.

A livello locale non funziona la formula nazionale presidente-segretario per avvicinare maggioranza e minoranza.

Al voto per la presidenza dell'assemblea i sostenitori di Michela Bellomaria non presentano un candidato e si astengono. Presidente dunque Silvia Venerucci, di Sassocorvaro Auditore, espressione dei vincitori delle primarie.

Bellomaria non entra in segreteria come vice, nonostante gli inviti di Bomprezzi alla condivisione: "Facciamo la nostra parte ma senza ruoli, per chiarezza e per rispetto dell'esito delle primarie" risponde lei.

Resta sul tavolo anche la questione capogruppo in regione. La segretaria chiede le dimissioni di Maurizio Mangialardi - schierato come buona parte del gruppo dirigente con gli sconfitti delle primarie. Lui resiste.

I nodi restano dunque, e l'assestamento post primarie del Partito Democratico non si esaurisce in un'assemblea.