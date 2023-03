Giuseppe Lenoci, la famiglia chiede altre indagini sulla morte del ragazzo in stage

Indagare anche sulla sicurezza sul luogo di lavoro, non solo sull'incidente stradale. E' il nucleo della denuncia presentata dall'avvocato della famiglia Lenoci, Felice Petruzzella, alla procura di Ancona.

Il pubblico ministero dorico ha chiuso circa un mese fa le indagini sulla morte il 14 febbraio 2022 in un incidente a Serra De Conti del ragazzo, 16 anni, durante uno stage di formazione. Unico indagato Francesco Patriarca, l'autista del furgone. Al momento non risultano richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione.

Il legale della famiglia Lenoci chiede di verificare come veniva svolto lo stage presso la Thermoservice Gas, ditta di manutenzione caldaie con sede a Fermo: se fosse prevista l'attività anche all'esterno dell'azienda, cosa sulla quale le testimonianze non sono concordi. E poi perché durante l'attività in esterna non fosse presente il tutor aziendale.

Francesco Patriarca, l'autista del furgone, era già stato condannato per un incidente mortale nel 2010 ma, afferma il suo difensore Igor Giostra, per reato colposo che quindi non costituisce recidiva.

Ci sono poi gli esami tossicologici effettuati sull'autista a ridosso dell'incidente: avrebbero riscontrato nelle urine la presenza di 1,5 nanogrammi di cocaina per millilitro. Da approfondire secondo la famiglia. "Tracce ininfluenti, 200 volte sotto la soglia di legge" ribatte invece la difesa di Patriarca. Ora sarà la procura di Ancona a dover valutare se ci siano gli estremi per nuove indagini.