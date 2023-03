Priorità svecchiare invasi e acquedotti

Un gennaio piovoso non basta a salvare le riserve idriche nelle Marche. Se i livelli di fiumi e bacini sono nella norma, meglio rispetto alle regioni del nord, il timore è per i mesi estivi. Proprio come un anno fa. L'allarme lanciato da Marco Casini, segretario generale dell'Autorità di Bacino per l'Appennino Centrale, competente per il territorio marchigiano.

Scarse precipitazioni - già febbraio e marzo sono sotto la media - e temperature più alte sono ormai un dato costante. Ma c'è un problema di manutenzione delle infrastrutture, a partire dai bacini: ripulire gli invasi permetterebbe di aumentare la percentuale di acqua piovana che si recupera. Oggi è bassissima.

Le note dolenti sono anche sulla rete: condotte spesso vecchi e danneggiate causano perdite in media del 30 per cento. Il tratto critico è proprio l'ultimo, prima del rubinetto di casa, il più difficile da ammodernare.