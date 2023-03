La settimana del glaucoma. Iniziative e screening nelle Marche

Fino al 18 marzo si svolge la settimana mondiale del glaucoma, con iniziative dedicate a informare e prevenire una delle malattie dell'occhio più diffuse.

Il glaucoma è la seconda causa al mondo di disabilità visiva e di cecità. Per diagnosticarlo è sufficiente una normalissima visita oculistica.

In Italia le persone che ne sono affette sono circa un milione ma si stima che altrettante ne siano affette senza saperlo. Da qui l'importanza di uno screening a vasto raggio come quello che è possibile fare in questi giorni di sensibilizzazione.

Diverse le iniziative anche nelle Marche organizzate dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

ANCONA - Distribuzione di materiale informativo martedì 14 marzo dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza D’Armi.

ASCOLI PICENO – Giornata di screening gratuiti della vista giovedì 16 marzo, dalle 9.30 alle 17.30, in via Copernico, 8. Dépliant e sensibilizzazione martedì 13 marzo.

FERMO - Distribuzione di materiale informativo nella piazza di Fermo, venerdì 17 marzo.

MACERATA – Banco espositivo mercoledì 15 marzo in Piazza Mazzini, volantini presso le biblioteche, le università e altri punti nevralgici della città.

PESARO E URBINO – Distribuzione di materiale divulgativo martedì 14 marzo in piazza San Decenzio a Pesaro, in occasione del mercato settimanale e giovedì 16 in corso Matteotti a Fano.