Volley: domenica nera per le marchigiane. Lube, Megabox e Balducci tutte sconfitte

Lube Civitanova, Megabox Vallefoglia e Balducci Macerata. Nel volley maschile e femminile, tre sconfitte secche, ieri sera, per 3-0.

In Superlega per la Lube il 3 a 0 sul campo di Perugia - zero sconfitte fin qui in campionato - conferma il quarto posto e indica Verona come primo avversario play off.

Sul campo Perugia conduce dall'inizio alla fine, troppo forte il divario tecnico tra le due squadre.

Blengini per il sestetto iniziale sceglie Gabi Garcia opposto a De Cecco, Nikolov e Bottolo in banda, Anzani e Chinenyeze centrali e Balaso libero.

Riposa Zaytsev in vista del match di ritorno in Champions contro Ankara, per il quale prova a recuperare anche l'infortunato Yant.

In tre set Civitanova segna 16, 19 e 20 punti, poco più di un'ora e un quarto di partita. Sir un gradino sopra in tutti in fondamentali, con migliore in campo l'opposto cubano dei padroni di casa Herrera, autore di 20 punti

Per la Lube in doppia cifra il solo Bottolo con 11 punti.

Ora per Civitanova sguardo e testa sono tutti sulla partita di champions di mercoledì, da recuperare il 3 a 1 dell'andata, e poi sui play off contro Verona domenica, sempre in casa.



In Serie A1 Femminile due sconfitte per 3 a 0, entrambe in trasferta, ma a bruciare di più è quella di Vallefoglia a Casalmaggiore. Il match per le biancoverdi era l'occasione per provare ad agganciare il treno play off contro un'avversaria diretta, ma il campo ha detto no.

I tre set finiscono a 18, 24 e 21 anche se per lunghi tratti, soprattutto all'inizio delle frazioni, si gioca punto a punto. A fare la differenza i 17 punti per le lombarde di Rebecca Piva, 21 anni e migliore in campo.

Ora in classifica la Megabox è undicesima a 25 punti, 6 sotto la soglia play off.

Stesso punteggio, 3 a 0, per la Balducci Macerata, che conferma con la ventesima sconfitta in stagione l'ultimo posto in classifica. Contro Bergamo però le arancioneri lottano davvero e riescono più volte a mettere in difficoltà le padrone di casa grazie in particolare alla buona vena della statunitense Chaussee, 13 punti per lei. Poi però la maggiore qualità di Bergamo fa la differenza e i tre set si chiudono a 20, 22 e 20 palloni a terra. I punti in classifica per le ragazze di coach Paniconi restano 7.