La città dei militari

Bisogna oliare la chiave, ed esercitare forza per aprire il massiccio cancello. Poi l'ingresso nella caserma Saracini di Falconara, dismessa nel 2000.

La vegetazione che si insinua nel vasto piazzale. I dipendenti del demanio ci accompagnano in questo spazio dimenticato, per più di trent'anni centro di addestramento del battaglione di fanteria Venezia.

Sei grossi padiglioni, due demoliti per fare spazio al raddoppio ferroviario. Gli altri, fatiscenti. Erano l'alloggio per circa mille soldati, tra quelli in servizio e le reclute. A ogni giuramento arrivavano famiglie da tutta Italia. Soggiornavano in città, prenotavano nei ristoranti: linfa per l'economia locale. La chiusura della Saracini, un duro colpo.

Di recente, in Comune è stato firmato un protocollo per il recupero della Saracini: farne un maxi contenitore per archivi giudiziari, l'intento. Il recupero verrà attuato con fondi pubblici o del PNRR, e sarà di aiuto anche Fiumesino, quartiere periferico, un po' spento, stretto tra l'ex caserma e la raffineria Api. Tutto verrà demolito prima di costruire la cittadella giudiziaria. Tutto, a eccezione del muro d'ingresso, per ricordare che qui, un tempo c'era una grande caserma.