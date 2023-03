Il respiro dei boschi dei Sibillini nella Giornata internazionale delle foreste

Insegnare il rispetto per la natura con una passeggiata tra i boschi. Maestre e bambini hanno partecipato a un’escursione sui Monti Sibillini per riscoprire le foreste come fattore di equilibrio per l’ecosistema e il benessere. La salute è il tema a cui è dedicata la giornata internazionale delle foreste 2023, per valorizzare la funzione depurativa di aria e acqua e i benefici fisici e psicologici del trekking tra i boschi.