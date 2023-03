Il "sommelier" di pasta

I sensi come primo laboratorio in cui definire la qualità. Il panel della pasta secca è un gruppo di assaggiatori, che analizza i vari formati a crudo, in cottura e una volta cotti. Esperti, che mettono a disposizione le loro competenze per i pastifici. La scheda d'assaggio elenca i vari parametri di classificazione. I pacchi sono anonimi e registrati attraverso un numero d'identificazione. Prima di iniziare gli esperti annusano i campioni di odori (semola, camomilla e caramello) per preparare l'olfatto a distinguere caratteristiche e difetti. Il processo è lungo e laborioso e necessita di un addestramento continuo. Il colore della pasta va valutato all'interno, per individuare puntature derivanti da qualità e pulizia del grano e le bottature, incrinature che si creano durante l'essicazione e pregiudicano la cottura. Il tatto scopre se la pasta è ruvida da cruda; l'ammasso e l'adesività dopo la cottura. Per testare la consistenza si fa bollire un litro di acqua per 100 grammi di pasta senza sale, scolata a scomparsa dell'anima per avere un parametro oggettivo, indipendente dai gusti personali e senza condimenti, che possano condizionare la definizione del punteggio. Un percorso lungo, ma che cambio l'approccio di acquisto al pacco di pasta.