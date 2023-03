In Valdaso la fioritura lascia presagire un'ottima annata per la frutta

Le aspettative per la raccolta sono ottimiste per i frutticoltori della Valdaso, dopo una faticosa produzione estiva e il calo delle vendite della frutta invernale, con mele e pere che hanno registrato il calo più consistente. Il meteo è stato clemente con i frutteti. Il mercato chiede una produzione di pesche, albicocche e susine in anticipo sempre maggiore rispetto al passato. Le prime varietà precoci sono attese per la seconda metà di maggio. Obiettivo che potrebbe essere pregiudicato da improvvisi sbalzi di temperatura. L’autonomia idrica rappresenta una condizione fondamentale per garantirsi una produzione costante tra primavera ed estate. Chi ha la fortuna di avere pozzi nel terreno aziendale, prevede comunque la realizzazione di piccoli invasi da sfruttare come ulteriore assicurazione.