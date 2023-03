Il Senato approva il Decreto Legge Sisma

E' un piccolo omnibus della ricostruzione il decreto approvato dal Senato. Sono numerosi gli ambiti toccati dal testo e vengono raccolti diversi input provenienti dal territorio colpito dal terremoto del 2016. A favore hanno votato le forze di maggioranza, astensione invece per le opposizioni. Ora il testo passa alla Camera per l'approvazione definitiva entro il 12 marzo.



Il decreto prevede, anche grazie ad alcuni emendamenti, l'estensione al cratere sismico del 2016 delle misure di velocizzazione che erano previste per il sisma del 2009 in Abruzzo. C'è poi la stabilizzazione del personale a tempo determinato impiegato nella ricostruzione per almeno tre anni; e la deroga, attesa, al numero di alunni per la formazione delle classi nelle scuole dell'area terremotata. Sarà iscritta ufficialmente tra i compiti del commissario straordinario alla ricostruzione la "riparazione del tessuto sociale ed economico" del territorio.



Sul fronte strettamente economico si potranno utilizzare alternativamente i prezziari di riferimento di ciascuna Regione coinvolta nel terremoto e c'è la "neutralizzazione" dell'Iva per le imprese del cratere; e poi nei concorsi pubblici le amministrazioni locali potranno prevedere una quota riservata ai familiari delle vittime del sisma.