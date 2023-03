Obiettivo: riaprire le chiese ancora chiuse per il sisma

Quattro mesi dopo il terremoto del 9 novembre l'elenco degli edifici religiosi danneggiati è ancora lungo.

Ad Ancona gli interventi di sistemazione non sono partiti.

Restano così chiusi edifici storici, come le centralissime chiesa degli Scalzi o del Sacramento, e altri più recenti come i Cappuccini o i Salesiani.

Servono progetti, tempo, risorse.

Mira anche a questo il protocollo d'intesa fra L'arcidiocesi di Ancona Osimo e l'Ordine degli Architetti della provincia di Ancona: un filo diretto con i progettisti per ripensare e velocizzare l'apertura di chiese e palazzi.

Ma non solo: l'obiettivo è anche rendere gli edifici storici e artistici un patrimonio comune della città capoluogo.