Gruppo Mondial: in liquidazione due aziende su tre

Il tribunale di Macerata ha dichiarato la liquidazione giudiziale per due delle tre aziende del gruppo Mondial di Porto Recanati.

A rischio ci sono 122 posti di lavoro.

Uno sviluppo che era nell'aria da alcuni giorni:. Da quando i proprietari del gruppo non si erano opposti alle istanze di fallimento per Mondial Suole e Mondial Due. Un'altra istanza è stata presentata per la terza azienda, la Mondial Plast.

A presentare richiesta numerose aziende fornitrici, con debiti pesanti nei confronti del gruppo.



A rischio ci sono i 122 dipendenti delle due aziende ora in liquidazione più altri 30 della terza. E poi chi lavora nell'indotto: la Mondial, fondata nel 1978, è stata per anni un astro crescente del calzaturiero, fino alla crisi dell'ultimo periodo, tra guerra e inflazione.

Per i dipendenti ora potrebbe esserci l'interruzione del rapporto di lavoro e poi il licenziamento collettivo.

I sindacati Cgil e Cisl chiedono che si individui ogni soluzione a tutela dei posti di lavoro e delle professionalità dei lavoratori, anche tramite il ricorso agli ammortizzatori sociali in continuità.

Nei giorni scorsi i rappresentanti dei lavoratori avevano incontrato la Regione, che si era detta disponibile a un percorso per accompagnare verso la cassa integrazione i dipendenti Mondial.

Ora la questione passa in mano ai liquidatori nominati dal tribunale, Alessandro Benigni e Andrea Giuliodori, già al lavoro sull'inventario.