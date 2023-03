Cipria: il film della vostra vita

Tre storie intrecciate, raccontate dalla voce di Lucia Mascino e dal materiale d'archivio dell'Istituto Luce. Cipria è un documentario, realizzato dal regista Giovanni Piperno con la storica dell'arte Anna Villari, prodotto e distribuito da Luce Cinecittà, che rende giustizia alle vincitrici di un concorso organizzato nel 1941 dal pubblicitario Dino Villani e dallo sceneggiatore Cesare Zavattini, per promuovere un prodotto di bellezza che diventò l'opportunità per le donne di narrare "il film della vostra vita". Le storie furono selezionate da una giuria di intellettuali di prestigio, tra cui i registi Luchino Visconti e Vittorio De Sica, per essere pubblicate e la migliore sarebbe diventata il soggetto di un film. La seconda guerra mondiale spazzò via le ambizioni delle tre vincitrici Maria Andrea Giraudo Baretto, Donata Falci e Zefferina Bianco. Cipria restituisce il punto di vista femminile, attraverso la voce di Lucia Mascino, che ha dato forma, anche nella scrittura, al personaggio e che ha portato "Il film della vostra vita" a Fermo.