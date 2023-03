Fridays for future torna in piazza. Ma non solo per il clima

È il movimento orizzontale e verde che torna a prendersi le strade. Senza gerarchie, c'è solo qualche portavoce, tanti cartelloni. Alla richiesta più urgente, lo stop ai combustibili fossili, si aggiunge in modo sempre più evidente la battaglia per i diritti sociali e civili. “Vogliamo ribadire l'intersezione dei temi e delle nostre priorità, perché tutto in realtà si lega”, spiegano i ragazzi di Fridays for future.