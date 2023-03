A lezione di risparmio idrico nella Giornata mondiale dell'acqua

A lezione di risparmio idrico per la giornata mondiale dell'acqua. La scuola Maestre Pie Venerini di Ancona ha ospitato il gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale 2, che ha sensibilizzato gli studenti alla razionalizzazione dei consumi e ha spiegato il funzionamento della rete e gli interventi contro la dispersione idrica. La metà del fatturato della gestione del servizio, finanziata dalla tariffa e da contribuzioni straordinarie come quella del Pnrr, è dedicata all'efficientamento del sistema e a evitare gli sprechi. L'acqua come risorsa da preservare è un impegno personale al consumo responsabile, che inizia da piccoli e che può essere insegnata attraverso il gioco e lo studio. In cattedra anche il sommelier dell'acqua, che ha analizzato i sentori nel bicchiere, i benefici ambientali dell'acqua distribuita dall'acquedotto, rispetto a quella imbottigliata, e il gusto personale nella scelta.