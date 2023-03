Un'impresa marchigiana protagonista nella creazione di un distributore di idrogeno per autotrasporto

Alla fiera Key Energy di Rimini una delle aziende vincitrici del bando per la realizzazione di 36 distributori di idrogeno per il trasporto pubblico locale.

In questo caso il distributore verrà realizzato a Lamezia Terme, in Calabria, dove l'azienda ingegneristica ha una sede.



Un settore quello dell'idrogeno in grande crescita, come fa notare Cristina Maggi della Associazione Italiana Idrogeno, che raggruppo le aziende operanti nel settore. “Le tecnologie ci sono”, dice. “C'è sicuramente ancora tanta ricerca da fare, ma siamo pronti ad industrializzare le tecnologie già presenti e ad aumentare la loro scala”.

Si tratta di esempi di come il settore privato, con l'esperienza maturata in settori altamente tecnologici e innovativi come quello dell'idrogeno possa unirsi alla ricerca fondamentale, in questo caso a quella dell'Università della Calabria, per ottenere finanziamenti europei in progetti dalle importanti ricadute pubbliche. L'azienda fanese Techfem è in corsa anche per un altro bando del fondo europeo. L'esito si avrà a fine mese. In questo caso la rete di distribuzione sarebbe proprio la terza città delle Marche e l'idrogeno prodotto potrebbe essere utilizzato sia per il trasporto pubblico locale che per le imprese del territorio.