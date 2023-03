Osimo, incendio in fabbrica

Un incendio è divampato nella tarda mattinata in una fabbrica di Osimo, nella frazione di San Biagio. Si tratta di un capannone di carrelli elevatori dell'azienda Fork Lift in zona Pignocco. Vetri esplosi, in fiamme prima il piano terra e ora anche il primo piano. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, arrivati anche da Ancona e Jesi. Dal sito si sta levando una grossa nuvola di fumo nero. Intanto si sta procedendo all'evacuazione delle aziende limitrofe. Le fiamme si stanno propagando all'interno della fabbrica. Al momento non sembra ci siano persone coinvolte.