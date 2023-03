La crisi idrica nel sud della regione

La siccità di queste settimane ha aggravato una crisi idrica che nel sud delle Marche va avanti dal 2016.

Il sisma che quasi sette anni fa ha colpito queste zone ha modificato infatti le falde sui Sibillini, riducendone la portata. La mancanza di piogge di questo inverno ha fatto il resto.

Se le cime si sono imbiancate in questi giorni, questo rimane solo un palliativo per le sorgenti in sofferenza.

In difficoltà in particolare il fiume Aso che nasce sul monte Vettore. Ora l'alveo è asciutto: 70 per cento di portata in meno per il consorzio che fa arrivare l'acqua nelle case di 300 mila persone fra le province di Ascoli e di Fermo. Il responsabile delle reti del consorzio Ciip, Massimo Tonelli parla di un calo della portata da 600 litri al secondo a 130.

La crisi idrica è una costante nel sud della regione. Ma se prima gli anni siccitosi erano uno su cinque ora il rapporto si è invertito.

Ridurre la dispersione, gli investimenti del Pnrr, alcune delle possibili soluzioni.

Nel servizio le interviste a Luigi Rossi, gestore agriturismo; e a Massimo Tonelli, responsabile Reti consorzio CIIP