La "Campana" che racconta il Covid

Si chiama BELL, campana in inglese, ed è il progetto che ha vinto il PAC2021, un finanziamento nazionale per l'arte contemporanea del ministero della Cultura che sostiene l'acquisizione la produzione e la valorizzazione delle opere e della creatività contemporanea. Un'istallazione che racconta la lontananza delle persone in pandemia e i ponti di comunicazione improvvisati tra gli uni e gli altri. A Fermo l'installazione all'interno della Pinacoteca civica con Lorenzo Luzi che da lì ha intervistato la curatrice “collegata” dall'accademia di Brera