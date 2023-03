Il ministro Fitto: "I problemi sul Pnrr non avranno alcun impatto sulla ricostruzione"

“I problemi che riguardano il Pnrr non avranno ricadute” sulla ricostruzione post sisma delle Marche. La rassicurazione arriva dal ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto , che è intervenuto ad un incontro sul post sisma ad Ascoli Piceno. Dopo che nei giorni scorsi aveva dovuto riconoscere che non tutti i progetti inseriti nel Piano di ripresa e resilienza potranno essere realizzati entro la data limite del 2026, Fitto guarda ora alla trattativa che intende aprire con Bruxelles: “Abbiamo segnalato una situazione per la quale siamo al lavoro con la Commissione Europea; siamo però ottimisti, nel senso che siamo convinti che le difficoltà emerse siano superabili”.

I territori dell'area del cratere, in ogni caso, usufruiscono di altri finanziamenti rispetto al Pnrr e per questo il titolare degli Affari europei mette le mani avanti: "Il problema non riguarda questo territorio, perché siamo convinti che anche le modalità di utilizzo delle risorse sono differenti rispetto anche alle fonti di finanziamento". Fitto si è soffermato anche su altre questioni riguardanti le Marche. come le aree interne, un tema sul quale “concentrarci nelle scelte che stiamo facendo in sede di Governo. Dobbiamo recuperare i ritardi che ci sono stati in passato”. Il ministro ha ricordato la nomina del senatore di Fratelli d'Italia, Guido Castelli, come commissario alla ricostruzione: "Stiamo lavorando in maniera sinergica per dare a lui, al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti scelte che siano coordinate dal punto di vista della programmazione".

Programmazione è anche il punto centrale toccato dal sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, per quanto riguarda il Pnrr: "Le strategie dei singoli Comuni vanno messe in un sistema di programmazione più complesso. Vogliamo costruire la visione per avere consapevolezza che queste risorse per essere messe a terra hanno bisogno di sinergie fra tutti gli attori e collaborazione".

La gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza preoccupa anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, secondo cui “le 'macchine' della Regione, dei Comuni e degli enti locali non erano preparate ad una serie di risorse così cospicue”. Tuttavia il governatore si schiera con l'esecutivo che "credo stia facendo tantissimo per cercare di rimodulare il Pnrr e per consentire di mettere in campo tutte quelle risorse possibili sulle opere che possono essere cantierabili a stretto giro e poi riprogrammare e riprogettare quelle che, come noi avevamo già detto al Governo Draghi e al Governo Conte, sarebbe invece importante condividere coi territori, in base alle loro potenzialità: altrimenti c'è il rischio di avere risorse che non saremo in grado di mettere a terra".