Perugia e Fabriano insieme per promuovere il territorio

La più antica è la Fontana Maggiore di Perugia, costruita a partire dal 1275. Di dieci anni più tarda è la Fontana Sturinalto, che sorge nel cuore di Fabriano. Ieri le amministrazioni delle due città hanno celebrato un gemellaggio simbolico fra questi monumenti, gettando le basi di un accordo che porterà alla promozione reciproca dei due capolavori medievali.

Ma non è finita. Perugia e Fabriano condividono anche la stessa passione musicale e in futuro potrebbero costruire un ponte fra i rispettivi festival: l’Umbria Jazz, conosciuto in tutto il mondo, e il Fabri Jazz, che proprio nel 2023 compie 10 anni.