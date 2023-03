Traffico di oli esausti, otto arresti

Otto le persone indagate, tutti uomini: non sono stati arrestati ma per loro è previsto al momento l'obbligo di dimora.

La maggior parte è residente in Campania, le altre nelle Marche.

Per loro l'accusa è di attività organizzata nel traffico illecito di rifiuti. Nello specifico oli vegetali esausti, con l'aggravante di favorire associazioni camorristiche: e questa è una novità nelle indagini sugli affari dei gruppi criminali organizzati.

A coordinare le indagini è la direzione distrettuale antimafia di Ancona con quella di Napoli, insieme alla direzione nazionale. Provvedimenti di sequestro e perquisizioni sono stati eseguiti dal nucleo operativo ecologico dei carabinieri nelle province di Ascoli Piceno, Napoli, Bari e Pescara.

Secondo l'ipotesi dell'accusa il gruppo raccoglieva, in alcuni casi anche con furti, oli esausti che venivano stoccati illegalmente nell'Ascolano. In tal modo venivano anche incassati incentivi per la trasformazione del rifiuto in eco carburante. In realtà, secondo le procure, gli oli non erano sottoposti ad alcun trattamento ma gli incentivi venivano ugualmente incassati dai clan con cui gli otto indagati sarebbero stati in contatto.

Il commercio andava avanti da circa 2 anni, da quantificare il valore economico del traffico