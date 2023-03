Omicidio Bruzzese. Il giorno delle parti civili

Si avvicina alle battute finali il processo per l'omicidio di Marcello Bruzzese, ucciso a Pesaro la sera di Natale del 2018. La vittima, fratello di un collaboratore di giustizia, era stata freddata sotto casa da due sicari in quella che, secondo gli inquirenti, appare come una vendetta di ndrangheta. Oggi ad Ancona l'udienza con la discussione delle parti civili, che rappresentano la madre e le sorelle della vittima. Collegati in videoconferenza dal carcere i due imputati, Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi, ritenuti dall'accusa vicini al clan Crea. Per loro, la Procura ha chiesto l'ergastolo. Le indagini, condotte dal Ros dei Carabinieri di Ancona, avrebbero individuato i due presunti killer nella zona dell'omicidio. Gli imputati, secondi gli inquirenti, avrebbero soggiornato per un mese sotto falso nome tra Riccione e Rimini, compiendo quotidiani sopralluoghi a Pesaro per studiare le abitudini del loro obiettivo. La sera di Natale, l'agguato durante il quale furono esplosi 30 colpi di calibro 9, metà dei quali andati a segno. Poi la fuga a piedi per far perdere le proprie tracce. Ad aiutarli negli appostamenti, secondo le indagini, un terzo calabrese, Rocco Versace, arrestato nel 2021 e imputato in un separato procedimento in corso a Pesaro.La tesi dell'accusa è che Bruzzese, all'epoca sotto protezione, sia stato ucciso per punire il fratello, Girolamo Biagio, che dal 2003 ha deciso di collaborare con la giustizia portando a numerosi arresti tra gli affiliati della cosca Crea.Il 6 aprile la prossima udienza del processo, dove a parlare sarà la difesa. L'8 maggio le eventuali repliche e la sentenza.

immagini Michele Costantini, montaggio Giordano Giacchetti