Sei mesi di emergenza alluvione e intanto i fondi del Pnrr se ne vanno

Una pioggi di milioni persi a causa dell'alluvione. A distanza di mesi, l'inondazione continua a seminare danni. I comuni, con il poco personale amministrativo, sono impegnati quotidianamente sull'emergenza, soprattutto sul fronte burocratico. Questo impedisce di seguire bandi già vinti, come quelli del Pnrr, o partecipare ad altri in uscita. Si parla di centinaia di migliaia di euro a rischio, legati a una programmazione che vede coinvolti anche più comuni, uniti per l'occasione.

Risorse importanti per lo sviluppo e tutela di intere zone montane già segnate dallo spopolamento, dalla carenza di infrastrutture e dalla fragilità di un territorio, spesso abbandonato.