Chiusura notturna per tre mesi sulla strada verso il casello di Ancona Nord

Il campo base del cantiere, allo svincolo di Ancona nord. Lavori in corso da un anno per il raddoppio della statale Adriatica. Circa sette chilometri di strada fino a Torrette. Il passaggio da due a quattro corsie, vitale per il capoluogo.

Ma i lavori per il raddoppio del tratto stradale, gestiti dall'Anas, provocano vibrazioni che potrebbero far cadere calcinacci dal soffitto delle gallerie Barcaglione e Orciani. Vanno, quindi, coperte con una rete, per prevenire il possibile pericolo. E questo è il motivo per cui scatta la chiusura notturna dell'Adriatica nei feriali. Dalle 22 alle 6, fino al 17 giugno.

Messe in sicurezza le gallerie, si tornerà a circolare. Nel frattempo, la viabilità alternativa notturna, per Falconara e Palombina. Una decina i chilometri. Esentati solo i mezzi del 118, delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, e solo in caso di emergenza. Il raddoppio costa 170 milioni di euro. Nel 2025 il completamento dell'opera.