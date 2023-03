Il ministro Sangiuliano: "Governo al fianco di Pesaro capitale della cultura 2024"

"Nel Pnrr c'è il progetto sui borghi finanziato con oltre miliardo di euro, sui cui siamo impegnati costantemente a spendere bene con efficienza, con onestà e lungimiranza le risorse economiche". Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, indica la strada per rilanciare le aree interne. A margine della tavola rotonda “Egocentrica, umanesimo versus metaverso, ripensare gli immobili, ripopolare i centri storici, riappropriarsi delle identità, una nuova cultura dell'abitare”, il ministro ha sottolineato di conoscere ”bene il grande valore storico di questo territorio ricco di storia, soprattutto nelle zone interne"; un territorio che “ha tantissimo da far vedere e da offrire”. E poi c'è Pesaro, "una città legata indissolubilmente ad un grande italiano conosciuto in tutto il mondo come Gioachino Rossini - ha ricordato il ministro della Cultura - e che ha l'onore di esser stata designata come Capitale Italiana della Cultura 2024. Un riconoscimento per questa città ma anche per questa meravigliosa regione, le Marche, l'unica regione che si declina al plurale proprio perché plurale è la sua identità: centri storici, beni paesaggistici e culturali, l'entroterra e la costa, la montagna e il mare".