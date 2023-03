Alluvione e terremoto, nel 2022 i vigili del fuoco hanno fatto il 50% di interventi in più

"Ringraziamo chi ha operato in quei giorni drammatici con professionalità e senso di umanità". Le parole del sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco durante l'inaugurazione della nuova sede operativa dei vigili del fuoco di Ancona impegnati negli ultimi mesi, insieme ad altri soccorritori e istituzioni, nelle drammatiche fasi dell'alluvione che ha colpito il senigalliese e il pesarese il 15 settembre 2022 e poi con le verifiche e le attività seguite alle forti scosse sismiche al largo delle coste marchigiane il 9 novembre.

Ma l'attualità oggi è quella della questione migranti per il ministero dell'Interno e Prisco ha affrontato il tema sia a livello locale - dopo i due sbarchi delle navi Ong ad Ancona - sia quello nazionale, con la tragedia di Cutro. Sulle navi inviate allo scalo dorico "ci sono delle problematiche specifiche", ha spiegato Prisco, ma l'attenzione "è massima, in piena collaborazione con tutte le istituzioni". Per quel che riguarda la tragedia in Calabria, il sottosegretario parla di “bieche strumentalizzazioni”.

“Il Ministro Piantedosi - ha proseguito Prisco - ha il nostro pieno sostegno, non solo mio personale, ma della maggioranza e del governo. Purtroppo quando ci sono tragedie così grandi ci deve essere solo il cordoglio, l'umiltà e i toni bassi” e ha citato l'esempio in questo senso del “presidente della Repubblica e del Papa”.