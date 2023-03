Il governo sblocca i fondi per sisma e alluvione, nelle Marche arrivano 750 milioni di euro

Prima i 96 milioni di euro destinati ai danni dell’alluvione poi lo stanziamento di 642 milioni di euro per sostenere i progetti della ricostruzione pubblica rimasti appesi nelle ultime settimane. E’ stato un weekend ricco per la Regione Marche che ha messo in fila due provvedimenti attesi. Quello sull'alluvione attiva dalla contabilità speciale risorse per i primi ristori dei danni subiti a famiglie, imprese e comuni. Saranno i comuni lo sportello erogatore: cinquemila euro per i privati e ventimila euro per le imprese. Un’iniezione finanziaria fondamentale per far capire che si parla di cose concrete. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli spiega anche che si punta in parallelo anche alle opere di contenimento per dare prospettive di tranquillità, un fattore enorme e ormai troppo delicato lungo i bacini del Misa e del Nevola.

Ma in tema di emergenza c’è anche il fronte sisma che registra una nuova pagina con annessa pioggia di fondi. La disponibilità di 642 milioni di euro è stata annunciata oggi a una platea di 85 sindaci del territorio flagellato dal terremoto. il commissario alla ricostruzione Castelli e il governatore Acquaroli hanno ratificato il via libera a progetti di rigenerazione urbana e opere pubbliche: una lista di oltre 700 lavori che porterà nei comuni del cratere ristretto - quello con i danni maggiori - sei milioni e mezzo di euro ciascuno, cifra che scende a tre e mezzo per tutti gli altri enti. Sempre ai Comuni più danneggiati è riconosciuto un contributo aggiuntivo per la progettazione della mitigazione dei dissesti presenti nel territorio comunale.