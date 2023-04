Panatta, l'azienda che resiste in un territorio di frontiera

Il dipendente al centro del welfare aziendale. E' la filosofia e la forza della Panatta, azienda produttrice di macchinari fitness, diventata competitiva pur restando in un territorio marginale. Unico polo produttivo quello di Apiro, borgo di 2 mila abitanti nell'entroterra maceratese, carente in servizi e infrastrutture.

Risorsa umana al primo posto, a partire dalla busta paga: sopra la media nazionale. Ore di straordinario pagate il doppio.

Palestra aziendale gratuita. Apertura a breve della mensa aziendale, per un investimento di 300 mila euro. Benefit anche per acquisti al locale supermercato e farmacia.

Importante ricaduta economica per le attività locali. Ricetta anti-spopolamento del territorio.

164 dipendenti di 21 nazionalità. Oltre 30 anni di attività. La Panatta nasce dal genio di Ruby, il fondatore. Oggi è guidata dal figlio Edoardo. Presidente la moglie Angela.

Un'azienda in continua crescita. In continua ricerca di personale.

Un gruppo di lavoro giovanissimo, più di 500 macchine dall'importante biomeccanica, un prodotto made in Italy al 100%. Acquirenti da tutto il mondo. La Panatta non ha nulla da invidiare ai grandi colossi del settore.