L’agroalimentare cresce e spinge il turismo, ma le imprese calano

Un solo anno di stagnazione dovuto al Covid, poi l’industria agroalimentare delle Marche è tornata a correre. Nel 2022, spiega la Camera di Commercio regionale, le esportazioni del settore si sono impennate del 20%, arrivando a superare il mezzo miliardo di euro. È il risultato migliore dal 2017 e segue il +9% registrato nel 2021.

Nuovi mercati fuori dall’Europa

A livello internazionale, il principale mercato di sbocco è quello europeo, che assorbe oltre il 70% delle esportazioni marchigiane. Da qualche tempo, però, l’orizzonte si sta allargando anche all’America (Usa e Canada) e all’Asia (Giappone e Cina).

L’agroalimentare spinge il turismo

La crescita dell’agroalimentare si è rivelata in grado di spingere anche il turismo: secondo un’indagine della Camera di Commercio delle Marche e dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, quasi una persona su 5 fra quelle che visitano la nostra regione sceglie una vacanza all’insegna delle degustazioni agroalimentari.

In 10 anni persa un’impresa su cinque

Eppure, anche se il settore nel complesso è in salute, rimanere sul mercato è sempre più difficile. Nelle Marche, fra il 2013 e il 2022, il numero di attività in questo settore è sceso da 32mila a 26mila. Come dire che, in 10 anni, è scomparsa quasi un’azienda su cinque.

Una tendenza che si spiega in vari modi. Innanzitutto, i fattori esterni che hanno depresso l’intera economia: terremoto, alluvione, pandemia, crisi energetica. Poi, ci sono le difficoltà interne al comparto: anche se i numeri dell’export sono positivi, molte aziende sono comunque in affanno e, soprattutto, manca il ricambio generazionale.

La strada del biologico

In prospettiva, però, il problema si potrebbe risolvere grazie a una precisa caratteristica delle aziende agroalimentari marchigiane: l’attenzione alla sostenibilità e la tendenza a scegliere sempre più spesso la strada del biologico.