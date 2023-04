Al via la stagione balneare nelle Marche

Nel servizio, le voci di Marcello Nicolini, presidente del Consorzio La Baia di Portonovo e ristoratore, Federica Rubini, ristoratrice, e Simone Baleani, vicepresidente dell'Unione regionale cuochi delle Marche e chef

L'inizio della stagione balneare nelle Marche. Lo spirito è positivo e si respira un cauto ottimismo - qui, fin dalle prime ore del mattino - tra gli operatori balneari e i ristoratori, per la presenza sia di turisti che arrivano da altre regioni - in particolare, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia - sia di chi vive nell'Anconetano o nelle altre province della regione.

In tanti hanno scelto la Baia di Portonovo, per trascorre questi giorni, in serenità e spensieratezza, con i propri cari, approfittando del ponte per il Primo Maggio.