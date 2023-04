Balneari: la Bolkenstein non fa paura

Niente più proroghe, largo alla concorrenza. L’ultima sentenza della Corte di Giustizia europea sulle concessioni balneari, che ribadisce la non legittimità dei rinvii italiani, rimbalza sulla spiaggia di Senigallia e in qualche caso preoccupa i bagnanti.

La mappatura delle coste

Il pronunciamento dei giudici comunitari impone all'Italia una mappatura completa delle coste: servirà a stabilire dove c'è scarsità di spiagge, e quindi facilmente si andrà a gara, e dove invece basteranno le spiagge libere per aprire la strada a nuove imprese. Intanto, nell'incertezza del futuro, oltre a canone, merci, utenze e contratti, ai balneari restano altri oneri da assolvere.

La proroga bocciata dall’Ue

L'ultima proroga per le concessioni era prevista fino al 31 dicembre 2024. Un provvedimento finito in fuorigioco per la decisione della Corte del Lussemburgo. Resta salvo, per chi dovesse perdere la propria concessione, il diritto a vedersi riconoscere il valore commerciale dell'impresa.