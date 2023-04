Bolognola: secessione dal Parco dei Monti Sibillini

Una separazione in casa. È la richiesta avanzata dal Comune di Bolognola al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza lo scorso 29 luglio. L’obiettivo è far uscire una parte consistente del territorio comunale dall’area protetta. Sulla carta, la variazione prevede il mantenimento nel Parco dei Sibillini delle zone urbane di Bolognola, della località di Santa Maria Maddalena e di Piani di Ragnolo.

Le ragioni della richiesta

A giustificare le richiesta di riperimetrazione l’assenza di investimenti, le difficoltà nel rapportarsi con il Parco sulle attività e gli interventi da svolgere e il metodo di gestione del territorio. “Non fare alcuna manutenzione per rinaturalizzare tutto non è il modo migliore di gestire un territorio – spiega Cristina Gentili, sindaca di Bolognola – Si va a rinaturalizzare la parte cementificata, e non è assolutamente il caso del territorio del nostro Comune”.

I progetti presentati dal Comune

Per il rilancio economico e sociale di Bolognola, l’amministrazione ha presentato otto progetti finanziati attraverso il Piano Nazionale Complementare. Altri sette sono stati presentati per l’accesso ai fondi del PNRR, di cui tre in associazione con altri Comuni. L’amministrazione comunale lamenta una difficoltà nei procedimenti amministrativi, per le autorizzazioni necessarie all’avanzamento dei progetti da avviare a finanziamento con i vari fondi a disposizione dell’area.

I contatti con Regione, Governo e Quirinale

La richiesta di riperimetrazione è stata inviata per competenza al Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza energetica, oltre che alla Regione Marche. Stando alla prima comunicazione via PEC, che risale allo scorso 4 ottobre, il Ministero non ha ancora avviato il procedimento. Il 22 dicembre la sindaca Gentili ha inviato una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nessuna risposta è ancora arrivata, ma il Comune di Bolognola assicura che intende andare avanti per rigenerare l’area colpita dal terremoto, senza però mettere in discussione i vincoli ambientali e il rispetto della natura.