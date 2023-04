La città medievale riemerge dal cemento

Sotto cemento ed asfalto, riaffiorano tracce dell'Ancona medievale e rinascimentale. Un ritrovamento avvenuto nelle scorse settimane durante i lavori di restauro della Casa del Capitano, nel cuore del porto dorico.

Il saggio stratigrafico, però, si è imbattuto quasi subito nell'acqua di risalita, impedendo così la possibile scoperta di testimonianze più antiche e importanti. Le strutture emerse sono già note grazie ai registri catastali dell'Ottocento, ma solo in questi giorni hanno potuto rivedere la luce. Ancora per poco, perché già la prossima settimana ripartirà il cantiere per la realizzazione, affianco all'edificio del tredicesimo secolo, di una piazzetta con aree verdi. Tre aperture nel muro consentiranno la vista dei resti dell'antico porto romano, un'area archeologica che da anni attende di essere valorizzata. Il progetto, rimasto a lungo nel cassetto e rallentato anche da fattori economici, dovrebbe partire entro pochi mesi.

Un percorso che trova il suo culmine nell'area dell'anfiteatro e delle terme romane, sul colle Guasco, con nuovi scavi, restauri e la predisposizione di itinerari che rendano finalmente fruibile un patrimonio finora prigioniero di cancelli e recinzioni.



Nel video, il servizio con intervista a Stefano Finocchi, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche