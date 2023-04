Giovani chef nel nome di Michele Baron

I ragazzi di sei classi degli ultimi anni di istituti alberghieri si sfidano a colpi di piatti. Obbligatorio utilizzare ingredienti naturali e prodotti del territorio. All'Istituto Panzini di Senigallia è in scena il primo concorso enogastronomico, dedicato alla memoria di Michele Baron, giovane aspirante chef scomparso nel 2016 ad appena quattordici anni, con il sogno di lavorare nella cucina dello chef Mauro Uliassi, tre stelle Michelin.

Il premio per il vincitore consiste in una somma in denaro, oltre a un mese di stage proprio nel ristorante pluristellato di Uliassi. Così da realizzare in qualche modo le aspirazioni di Michele

Ingrediente obbligatorio: il pepe rosa, particolarmente amato dal piccolo Mozart della cucina, come è stato chiamato Michele Baron. Ad aggiudicarsi questa prima edizione, Tiziano Cianci, allievo dell'istituto Gasparrini di Melfi, in provincia di Potenza.