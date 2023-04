Caro-pasta: "Pronti a ricorrere all'Antitrust"

Se la quotazione dell'oro ha raggiunto cifre record, considerato bene rifugio, allora, seguendo la coerenza cromatica, anche la pasta vale come un metallo prezioso, visti i rincari degli ultimi 12 mesi. In particolare ad Ancona, dove a marzo è stata toccata la cifra record a livello italiano: 2 euro e 44 centesimi per un chilo, +26,4% rispetto a un anno fa, quando l'alimento principe della dieta italiana costava 1 euro e 93.

Il prezzo del grano duro scende, la pasta schizza alle stelle. Le accuse di speculazione

Le cifre sono quelle fornite dall'associazione Assoutenti che ha assegnato al capoluogo marchigiano il primato poco lusinghiero. La città dove la pasta costa meno è invece Cosenza: un euro e 48 centesimi, quasi la metà di Ancona. Proprio sul prodotto per eccellenza del grano duro si consumano le denunce maggiori di speculazioni. Coldiretti: "Sottopagato agli agricoltori". Codacons: "Pronti a ricorrere all'Antitrust". In sette mesi, del resto, la materia prima è scesa da 480 euro per tonnellata a 360, mentre, appunto, la pasta è aumentata costantemente.

Inflazione, a maggio i nuovi dati Istat

Ora l'attesa è per inizio maggio, con i nuovi dati dell'inflazione pubblicati dall'Istat. Gli ultimi, riferiti a marzo, danno conto di un rallentamento: -0.04 in un mese, +7,6% in un anno. Questo su base nazionale, mentre, pasta a parte, Ancona risulta meno cara: +6.2% la crescita in dodici mesi.