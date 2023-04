Pnrr, il portale per sapere come vengono spesi gli oltre 3,5 miliardi in arrivo

Oltre 2 miliardi e 700 milioni di euro per circa 5mila progetti già avviati. Addirittura 3 miliardi e 600 milioni le risorse previste in totale, comprese quelle del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Tante risorse di cui ora si avrà una visione più complessiva. La Regione ha presentato il portale online Easy Pnrr Marche, tramite il quale sarà possibile vedere come vengono spesi i fondi e lo stato di avanzamento dei progetti.

Il limite del fine lavori nel 2026: una corsa contro il tempo

La fetta più consistente, quasi 900 milioni, va alle reti ferroviarie, con i lavori per il raddoppio della Orte-Falconara. Un capitolo però spinoso, visto il limite temporale a fine 2026 per poter usufruire del Pnrr. E così anche per altri progetti, col rischio di non fare in tempo. Forse - dice il presidente della Regione, Francesco Acquaroli - sarebbe stato meglio concentrarsi su pochi progetti importanti, piuttosto che frammentare i fondi. Anche perché fanno capo alla Regione meno del 10% delle risorse: circa 250 milioni, la maggior parte per la sanità.

Il portale e il ruolo dei trenta esperti Pnrr

In questo senso, il portale accorcerà l'iter della burocrazia. Rientrano nel progetto trenta esperti che aiuteranno gli enti locali attuatori del piano nel ridurre i tempi per l'assegnazione degli appalti. A beneficiarne saranno soprattutto i piccoli comuni dove spesso mancano figure in grado di mettere a sistema i fondi.

Il precedente di Fesr e Fse: le Marche ultime in Italia. Ma con l'attenuante sisma

Tante risorse, da spendere meglio di quanto fatto finora col Fondo europeo di sviluppo regionale. Le Marche sono infatti l'ultima regione in Italia per utilizzo nel programma 2014-2020. C'è però un attenuante: le risorse aggiuntive per il sisma del 2016, che rientrano nel computo ma che la Regione, avendole avute solo dal 2018, non è riuscita a spendere del tutto.

Il servizio contiene l'intervista al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli