Fiom Cgil: "Affrontare il nodo appalti nei cantieri navali"

Lo scorso mese, a Venezia, il via al processo dopo cinque anni di indagini su un sistema di appalti nei cantieri navali di Fincantieri. Le accuse sono di sfruttamento degli operai che costruiscono le navi da crociera. Proprio il tema degli appalti è quello su cui la Fiom Cgil, riunita in assemblea ad Ancona, torna a far sentire la propria voce. La via giudiziaria, dice il sindacato, non è sufficiente. Una delle denunce è quella della cosiddetta "paga globale", un salario orario forfettario bassissimo, svincolato dai contratti nazionali, per i lavoratori delle ditte in appalto. Il sindacato chiede un dialogo con Fincantieri e l'amministratore delegato Pierroberto Folgiero si è detto disponibile. A ottobre 2022 è stato rinnovato il contratto aziendale.

Le prossime manifestazioni dei sindacati contro il governo

Intanto il sindacato si mobilita contro i provvedimenti del governo, riforma fiscale o decreto Cutro sull'immigrazione, con la richiesta di aumenti salariali. Ci si prepara alle manifestazioni nazionali: per il centro Italia il 6 maggio a Bologna. E a livello regionale la piattaforma unitaria “versomarche2025” con una mobilitazione, in particolare nel settore sanità.

Nel servizio, le interviste a Sara Galassi, segretaria Fiom Cgil Ancona, e a Samuele Lodi, Fiom Cgil nazionale