Giardino in Fiore, il trionfo del verde e dei colori

Il trionfo del verde e dei colori, per tre giorni, nel cuore commerciale di Ancona. “Giardino in Fiore”, con la primavera ormai inoltrata, offre il pretesto ad appassionati e curiosi per ornare, con eleganza e piacevolezza, i balconi dei terrazzi e i giardini, e per pensare all'orto e alla cucina di casa.

Si possono trovare qui non solo piante floreali, ma anche aromatiche, per bordure e rocciati, cactacee, succulente e rampicanti, oltre ad alberi decorativi da giardino, arbusti e piante da frutto.

Le piante e i fiori aiutano a ravvivare non solo le nostre case, ma anche gli spazi urbani, armonizzandone l'impatto visivo nella percezione dell'osservatore, per migliorare la qualità della vita.