In bici e a piedi tra i tesori nascosti del Piceno

Quattro date per scoprire il Piceno. 16 aprile Acquaviva, 7 maggio Cupra Marittima, 21 maggio Monsampolo del Tronto, 11 giugno Monteprandone. Questo il calendario che il FAI Giovani propone per la seconda edizione di "Viste daMare, fai tappa nel Piceno". Dopo il successo dello scorso anno, con l'iniziativa dedicata soprattutto ai calanchi, quest'anno la novità è la partenza da San Benedetto per ognuna delle date. In bicicletta fino ai quattro borghi di destinazione, dove si proseguirà a piedi con visite guidate alla scoperta di luoghi solitamente inaccessibili, nello stile del FAI.