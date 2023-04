Le richieste degli infermieri

Nel servizio le interviste a Giuseppino Conti, presidente Ordine Professionale Infermieri Ancona; Marcello Bozzi, segretario Associazione Nazionale Dirigenti Professioni sanitarie; Mirko Bilò, consigliere regionale delle Marche

Nuove possibilità di carriera con adeguamento delle retribuzioni, ma anche un diverso modello organizzativo e standard rafforzati per l’assistenza ai pazienti. Queste le richieste avanzate dall’Ordine degli infermieri di Ancona, che ha tenuto un convegno nel capoluogo regionale.

Retribuzioni, incarichi, amministrazione

In particolare, gli infermieri vorrebbero l’introduzione dei nuovi incarichi previsti dal contratto collettivo in vigore da quest’anno; incarichi che comportano trattamenti economici aggiuntivi fra 4mila e 13mila euro lordi l’anno. Inoltre, la categoria chiede di creare figure come l’infermiere di famiglia o di comunità e, in parallelo, di aumentare il numero dei dirigenti che si occupano del personale infermieristico. Dalle autorità locali arriva un segnale di apertura.

Il Piano sanitario della Regione

Intanto, continua la presentazione sul territorio del nuovo Piano Socio Sanitario della Regione. Dopo il recente confronto con i sindaci del fermano, che avevano evidenziato una serie di criticità relative alla medicina territoriale, l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, afferma che con gli amministratori c’è un clima di collaborazione e che gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane.