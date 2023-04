Il canto che tramanda la memoria

La passione, lo struggimento, nella voce roca di Gastone Pietrucci sono pari forse solo alla semplicità con cui il musicista cantore di repertori popolari racconta di sé, della creazione del gruppo folk “La Macina” e di un lavoro monumentale di ricerca, iniziato 50 anni fa.

Com’è nato il progetto

Appena 18enne, ancora estraneo al mondo della musica, resta folgorato dallo spettacolo del Nuovo Canzoniere Italiano. Nasce così il desiderio, quasi la necessità di recuperare canti e racconti tramandati solo oralmente. Apparentemente una follia in era pre-digitale, senza Internet, senza un qualsiasi archivio di riferimento. Pietrucci attraversa le campagne, i borghi delle Marche, entra nelle case, solo con un registratore, per fissare racconti, ricordi, melodie, altrimenti destinati a scomparire nel buio del tempo.

La testimonianza di contadini e filandare

Nei canti della Macina non c'è solo l'eco delle voci dei contadini e delle filandare, c'è soprattutto la loro anima, gli umili delle Marche, che da semplici "comparse" della storia, vestiti i panni di informatori, sono diventati personaggi, testimoni del proprio tempo. Con loro Pietrucci ha finito per creare un legame professionale e umano, portandoli con sé sul palco finché sono stati in vita.

Canti tramandati nei secoli

Le ballate proposte oggi dalla Macina arrivano da canti intonati secoli fa, spesso in luoghi lontani, tramandati di voce in voce e per questo in continua trasformazione. A dimostrare che solo ciò che non è liturgia e ripetizione, ma che umilmente accetta la trasformazione, può restare vivo.