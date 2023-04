L'anno magico di Elisabetta

Il 2023 è l’anno di Elisabetta Cocciaretto. Per la tennista di Porto San Giorgio, prima la finale di Hobart, in Australia, in un torneo Wta da 250mila dollari, poi la vittoria in Messico, San Luis Potosì, torneo da 125mila dollari. Con questi due exploit è arrivata l’entrata nella top 50 del ranking mondiale fino al numero 45. Il migliore risultato in carriera per la giovanissima professionista che a fine 2021 si era operata al ginocchio piombando al numero 242. L’ultima perla in Bratislava, in Slovacchia, domenica scorsa: il punto decisivo in Billie Jean King cup, la Davis femminile, nel doppio con Martina Trevisan, che ha portato l’Italia alle finals. Elisabetta si allena al Circolo Tennis Tolentino: dietro l’angolo ci sono Madrid, Roma e il Roland Garros, i tornei più prestigiosi sulla terra rossa. Il sogno è andare oltre il secondo turno in un master 1000 e in uno slam. Sempre con il quadernino che consulta ad ogni cambio di campo aiutandola a fare il focus tecnico scambio dopo scambio. In camera invece i libri di Giurisprudenza, ora tocca a diritto commerciale: “I genitori me lo hanno sempre raccomandato: va bene lo sport ma pensare sempre anche alla vita vera” ricorda lei “e a me studiare è sempre piaciuto”.