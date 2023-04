Lazza e Noemi ad Ascoli. Dall'hip hop al blues-soul con la regia di Dardust

Lazza e Noemi. Loro i due ospiti speciali del Memorial Troiani del prossimo 9 giugno, in piazza del Popolo, ad Ascoli. Un evento a scopo benefico, organizzato dall'Ail e di cui è direttore artistico Dario Faini, in arte Dardust. Sarà lui, al pianoforte e col suo quintetto d'archi, a fare da collante tra i cantanti in un esperimento già riuscito al Memorial, lo scorso anno, con Elisa.

E attenzione all'ospite a sorpresa… L'anno scorso fu Sangiorgi con Elisa

Lazza, Noemi, ma anche un ospite a sorpresa che Faini non ha ancora voluto svelare e che, lo scorso anno, è stato Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, sul palco insieme a Elisa. Direttore artistico del Memorial Troiani da otto anni, Dardust ha visto l'evento cambiare - e crescere, dal Ventidio Basso a piazza del Popolo.