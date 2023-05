"Nudo" è il nuovo lavoro di Massimo Valentini, sassofonista pesarese

Libero di essere se stesso, fedele al suo stile. Un suono jazz che lo distingue da quello stereotipato. Da qui nasce "Nudo", il secondo album appena uscito di Massimo Valentini, il sassofonista pesarese. Una parte dei brani è caratterizzato da voci, percussioni, profondità e ampiezza di suono, attraverso il sax nella musica popolare. C'è anche una canzone dove Valentini canta, ma in prevalenza la sua voce resta il suo inseparabile sassofono. Spartiti contaminati dai viaggi in Argentina, Brasile, Ungheria e Romania, dove ha apprezzato la cultura musicale locale. Ma c'è molto anche della sua terra, la val metauro. La natura, i luoghi, profuni e sapori che influenzano continuamente il suo stile. Massimo Valentini, formatosi al Conservatorio Rossini di Pesaro, si è specializzato nel jazz con Bruno Tommaso e si è addentrato nella musica improvvisata. Ha scritto colonne sonore per il cinema. Ha al suo attivo numerose collaborazioni con tanti artisti, tra cui gli urbinati Raphael Gualazzi e Michele Santoriello, fino a Adriano Celentano. E' stato direttore artistico di festival e rassegne jezzistiche. Quest'ultimo lavoro, discografico è accompagnato da un tour estivo e invernale che farà diverse tappe in Italia, ma soprattutto in Nord Europa