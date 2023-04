Musei aperti il 25 Aprile: gratis quelli statali

Se il maltempo impedisce gite in campagna e al mare, niente paura. Quest’anno per passare il 25 aprile c’è una possibilità in più: in occasione della Festa della Liberazione, i musei statali saranno aperti e gratuiti. Tante le opzioni nelle Marche: ad Ancona, il Museo archeologico nazionale accoglierà i visitatori solo di pomeriggio, mentre il Museo Tattile Omero, nella Mole Vanvitelliana, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Orario continuato per la Rocca Roveresca di Senigallia e per l’Antiquarium di Numana. Solo di mattina, invece, si potrà accedere al Museo Archeologico di Arcevia, riaperto la settimana scorsa.

Entrata gratis anche ai musei archeologici di Ascoli e di Cingoli: il primo tutto il giorno, il secondo dalle 8 alle 13. A Macerata, il Museo dell’Arte Recuperata osserverà un orario spezzato: 10-13 e 15-18. Nessuna pausa invece per la Galleria Nazionale delle Marche, nel Palazzo Ducale di Urbino, visitabile da mattina a sera.

Nei musei civici si paga il biglietto

Aperture straordinarie per il 25 aprile sono previste anche nei musei civici, dove, però, bisognerà pagare il biglietto. Questo il caso delle pinacoteche di Ancona e di Ascoli, ma anche, sempre nel capoluogo piceno, del Forte Malatesta, della Galleria d’Arte Contemporanea Licini e del Teatro Ventidio Basso, dove non ci sono spettacoli in calendario ma si potrà visitare la struttura.

Accesso a pagamento anche allo Sferisterio di Macerata e alla Casa Rossini di Pesaro, così come al Polo museale del Palazzo dei Priori di Fermo e al Museo Archeologico di Torre di Palme.